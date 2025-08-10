Пенсионер из США попал в психбольницу, следуя советам ChatGPT

«Мужчина столкнулся с психозом, вызванным токсином. Он решил исключить из рациона хлорид натрия [пищевая соль] и обратился за советом к нейросети. ChatGPT предложил ему несколько диет, сред которых оказался вариант с добавлением бромида натрия», — прокомментировали врачи.
ИИ не предупредил, что это вещество крайне опасно из-за токсичности. В результате регулярного употребления у мужчины развилась паранойя и дезориентация. Он начал видеть галлюцинации и считал, что соседи его отравили. В больнице у пациента случился очередной припадок. Он попытался сбежать, но его отправили на принудительное лечение.
Кстати, в конце июля создатель ИИ Джеффри Хинтон заявил о возможной смертельной угрозе от нейросетей. По его словам, искусственный интеллект может превзойти человеческий разум. Он призвал мировое сообщество объединились для контроля над его развитием.