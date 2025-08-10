МВД рассказало о мошенниках под видом преподавателей

Согласно материалам, мошенники от лица преподавателей рассылают студентам российских вузов и колледжей сообщения в мессенджерах, что в учебном заведении якобы проводится проверка учащихся на причастность к финансовым преступлениям. После этого аферисты сообщают студентам, что с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов, подчеркивается в материалах.