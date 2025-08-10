МВД рассказало о мошенниках под видом преподавателей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мошенники под видом преподавателей уверяют студентов, что вуз проводит «проверку» на причастность учащихся к финансовым преступлениям, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Полиция рекомендует не совершать главную ошибку — приступать к финансовым операциям, прежде чем посоветоваться с настоящими специалистами или сотрудниками полиции», — говорится в материалах.
Согласно материалам, мошенники от лица преподавателей рассылают студентам российских вузов и колледжей сообщения в мессенджерах, что в учебном заведении якобы проводится проверка учащихся на причастность к финансовым преступлениям. После этого аферисты сообщают студентам, что с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов, подчеркивается в материалах.
В дальнейшем лжеполицейские и «сотрудники» Росфинмониторинга убеждают молодых людей предоставить все данные о личных банковских счетах и сбережениях якобы из-за того, что мошенники украли деньги со счетов, отмечается в материалах.
Получив всю информацию, мошенники заставляют студентов «задекларировать» деньги, переведя на «безопасный» счет, указывается в материалах. Однако на самом деле «безопасные счета» — личные карты преступников, заключается в материалах.