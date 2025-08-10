Ричмонд
Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

