Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области Украины прогремел мощный взрыв

Взрыв раздался на фоне воздушной тревоги в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».

«В Харьковской области прозвучал взрыв», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Днепропетровск на Украине подвергся массированной атаке. На кадрах, которые показали военкоры, запечатлены взрывы и пожары от ударов «Гераней» по объектам Вооружённых сил Украины.