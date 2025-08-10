В Харьковской области Украины прогремел мощный взрыв

В Харьковской области произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».
«В Харьковской области прозвучал взрыв», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что Днепропетровск на Украине подвергся массированной атаке. На кадрах, которые показали военкоры, запечатлены взрывы и пожары от ударов «Гераней» по объектам Вооружённых сил Украины.