Выстрел в тишине: загадочную смерть подростка расследуют в СКО

Выстрел был сделан из самодельного оружия.

В селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области произошла трагедия — 7 августа погиб 15-летний подросток, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqstan Media. По предварительной информации, юноша скончался от выстрела из самодельного оружия.

Тело подростка обнаружил его отец. Обстоятельства происшествия остаются невыясненными — правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия.

Сотрудниками полиции ведутся соответствующие следственные мероприятия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные сведения разглашению не подлежат, — отметили в пресс-службе ДП СКО.

Соседи описывают погибшего как ребенка из благополучной семьи. Расследование продолжается.