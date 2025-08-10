Выстрел в тишине: загадочную смерть подростка расследуют в СКО

В селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области произошла трагедия — 7 августа погиб 15-летний подросток, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqstan Media. По предварительной информации, юноша скончался от выстрела из самодельного оружия.