Более 30 афтершоков зафиксировано за сутки на Камчатке

Согласно данным МЧС России по Камчатскому краю, за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 31 повторный толчок — афтершок — после мощного землетрясения магнитудой 8,8.
«За сутки произошел 31 афтершок. В населенных пунктах ощущалось шесть из них», — следует из сообщения министерства в Telegram-канале.
Помимо сейсмической активности, на Ключевском вулкане зарегистрировали три случая выброса вулканического пепла.
Как сообщает местное МЧС, незначительное количество пепла выпало в населенных пунктах Усть-Камчатского района.
Кроме этого, пять вулканов — Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова — продолжают демонстрировать признаки активности. Власти настоятельно предупреждают местных жителей и туристов об опасности приближения к Авчинскому и Ключевскому вулканам.