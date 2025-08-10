Ричмонд
Более 30 афтершоков зафиксировано за сутки на Камчатке

На Камчатке продолжается сейсмическая активность.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным МЧС России по Камчатскому краю, за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 31 повторный толчок — афтершок — после мощного землетрясения магнитудой 8,8.

«За сутки произошел 31 афтершок. В населенных пунктах ощущалось шесть из них», — следует из сообщения министерства в Telegram-канале.

Помимо сейсмической активности, на Ключевском вулкане зарегистрировали три случая выброса вулканического пепла.

Как сообщает местное МЧС, незначительное количество пепла выпало в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

Кроме этого, пять вулканов — Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова — продолжают демонстрировать признаки активности. Власти настоятельно предупреждают местных жителей и туристов об опасности приближения к Авчинскому и Ключевскому вулканам.