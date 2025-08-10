Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы от работы ПВО гремят в Саратове и Энгельсе

Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, там сработала система ПВО, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, в одном из районов видно облако дыма.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали, что было слышно около восьми взрывов над Саратовом и Энгельсом через реку Волга. Сообщается, что система ПВО отражает налёт беспилотников. В небе также видны характерные вспышки. Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на земле не было.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в 2:49 ночи. Власти уточнили, что местах возможной угрозы работают системы оповещения.

Перед этим несколько взрывов от работы сил ПВО прогремели над Воронежем. Местные жители рассказали, что было слышно от двух до пяти взрывов в южной части города. О каких-либо повреждениях не сообщалось.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше