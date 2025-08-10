Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА

Ранее в регионе объявили об угрозе БПЛА.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал Бусаргин.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше