Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

Ранее в регионе объявили об угрозе БПЛА.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал Бусаргин.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

