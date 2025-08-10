В столкновении двух «Киа» в Екатеринбурге пострадала девочка

Водитель Kia Sportage, двигаясь по ул. Фурмонова в сторону Белинского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося ТС и допустил столкновение с Kia Mohave, водитель которой двигался попутно, сообщила пресс-служба свердловского управления ГАИ.
В результате ДТП пострадала пассажирка Kia Mohave — девочка, 2016 г.р. С телесными повреждениями с места ДТП бригадой СМП девочка была доставлена в больницу № 9. В момент аварии она была находилась на заднем пассажирском сиденье справа, была пристегнута ремнем безопасности. Благодаря тому, что ребенок перевозился без нарушений ПДД РФ, серьезных травм удалось избежать.
Сотрудниками ГАИ установлено, что за рулем Киа Спортейдж был мужчина, 1993 г.р. со стажем управления ТС 14 лет, к административной ответственности не привлекался. В отношении него составлен протокол по с.1, ст. 12.15 КоАП РФ п. 9.10 ПДД РФ.
Автомашиной Kia Mohave управлял мужчина, 1985 г.р. с общим водительским стажем управления ТС 21 год, к административной ответственности привлекался 17 раз.
На месте ДТП провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников произошедшего, водители прошли освидетельствование на опьянение, результат — трезвы.
