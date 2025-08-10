В столкновении двух «Киа» в Екатеринбурге пострадала девочка

В результате ДТП пострадала пассажирка Kia Mohave — девочка, 2016 г.р. С телесными повреждениями с места ДТП бригадой СМП девочка была доставлена в больницу № 9. В момент аварии она была находилась на заднем пассажирском сиденье справа, была пристегнута ремнем безопасности. Благодаря тому, что ребенок перевозился без нарушений ПДД РФ, серьезных травм удалось избежать.