Мальчик с миллионом в сумке пострадал от грабителя в Новосибирске

Убегая с деньгами, грабитель, по словам очевидцев, утопил машину в затопленном районе.

В Новосибирске грабитель напал на школьника, у которого в сумке было более миллиона рублей. Об этом сообщается в telegram-канале SHOT.

По данным жителей, деньги снял отец в банкомате магазина, после чего мальчик пошёл домой один. Его заметил и стал преследовать вооружённый мужчина.

Нападение произошло накануне, во время сильных дождей. Убегая с деньгами, грабитель, по словам очевидцев, утопил машину в затопленном районе. Тачку пришлось бросить — он скрылся пешком.

На данный момент подозреваемый не задержан. Возбуждено уголовное дело.