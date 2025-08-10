Мальчик с миллионом в сумке пострадал от грабителя в Новосибирске

В Новосибирске грабитель напал на школьника, у которого в сумке было более миллиона рублей. Об этом сообщается в telegram-канале SHOT.
По данным жителей, деньги снял отец в банкомате магазина, после чего мальчик пошёл домой один. Его заметил и стал преследовать вооружённый мужчина.
Нападение произошло накануне, во время сильных дождей. Убегая с деньгами, грабитель, по словам очевидцев, утопил машину в затопленном районе. Тачку пришлось бросить — он скрылся пешком.
На данный момент подозреваемый не задержан. Возбуждено уголовное дело.