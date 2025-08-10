Ричмонд
С начала года в свердловских ДТП с мототранспортом погибли 20 человек

С начала 2025 года на дорогах в Свердловской области зафиксирован рост аварийности с участием мототранспорта, сообщила пресс-служба свердловского управления ГАИ.

Источник: Соцсети

В этих авариях погибли 20 человек, еще 165 получили различные травмы. Только в Екатеринбурге еженедельно регистрируется несколько ДТП с пострадавшими водителями мототранспортной техники, что значительно превышает показатели аварийности по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольшее число происшествий связано с нарушениями ПДД водителями мототехники, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу и управление без прав.

Особую тревогу у сотрудников ГАИ вызывает участие несовершеннолетних: с начала года в Свердловской области задержано несколько подростков, управлявших мототранспортом без соответствующего разрешения.

Как сообщалось ранее, днем 7 августа произошла смертельная авария на 142-м км дороги «Екатеринбург — Тюмень». 31-летний водитель мотоцикла «VMC Ventomatic» двигался в зоне проведения дорожных работ в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения и врезался в отбойник.