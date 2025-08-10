С начала года в свердловских ДТП с мототранспортом погибли 20 человек

В этих авариях погибли 20 человек, еще 165 получили различные травмы. Только в Екатеринбурге еженедельно регистрируется несколько ДТП с пострадавшими водителями мототранспортной техники, что значительно превышает показатели аварийности по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.