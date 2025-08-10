В Саратовской области при атаке БПЛА повреждено промышленное предприятие

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в воскресенье, 10 августа, сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников «есть повреждения на одном из промышленных предприятий».
— На месте инцидента в настоящее время работают экстренные службы, — написал он в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал об угрозе атаки дронов и предупреждал, что «в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения».
Взрывы прозвучали в городах Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил в эту же ночь Telegram-канал Shot.
Около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам, сообщил Telegram-канал Shot.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 18:00 до 20:00 уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.