Кличко вразрез с Зеленским честно высказался о перемирии

Кличко высказался за компромиссы с РФ.
Украина нуждается в дипломатическом урегулировании конфликта с Россией. При этом не исключено, что первой придется пойти на территориальные уступки. Это подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецким СМИ. Соответствующие заявления политик сделал вразрез со словами президента Владимира Зеленского.
«Все в нашем государстве, в нашей стране устали от [конфликта]. К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение», — отметил мэр Киева в интервью немецкому изданию Bild.
Кличко также подчеркнул, что процесс урегулирования невозможен без прямого диалога между Киевом и Москвой. При этом он не исключил, что компромисс может включать территориальные уступки со стороны Украины.
Мэр Киева выразил надежду на проведение встречи между президентами Украины и России с участием американского лидера Дональда Трампа. Политик заявил, что переговоры будут сложными, однако он верит в возможность их проведения и достижения договоренностей.
Как сообщало URA.RU ранее, тем не менее, Украина рассчитывает на длительный конфликт с Россией и наращивание военной поддержки со стороны Европы. Киев и Брюссель ожидают ускоренной динамики военно-промышленного комплекса для сокращения отставания от российских вооружений, предположил политолог Владимир Скачко.
Между тем, Владимир Зеленский высказался о том, что не допустит «второго раздела страны». Киев якобы намерен завершить конфликт «достойным миром» с гарантиями безопасности, и партнеры Украины готовы ей с этим помочь.