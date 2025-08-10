В Саратовской области беспилотники ВСУ повредили промышленное предприятие

В Саратовской области после атаки беспилотников ВСУ получило повреждения одно из промышленных предприятий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Губернатор Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия в Саратовской области после атаки БПЛА», — написал руководитель региона.
Информации о пострадавших людях пока нет.
Ранее Бусаргин проинформировал саратовчан об угрозе БПЛА. Согласно его предыдущему сообщению, в местах возможной угрозы атаки беспилотников могут работать системы оповещения.
Добавим, что с 03:05 по московскому времени введены ограничения на работу аэропорта Саратова.
Также сообщалось, что в Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали четыре человека.
