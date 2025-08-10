Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области беспилотники ВСУ повредили промышленное предприятие

В Саратовской области после атаки беспилотников ВСУ получило повреждения одно из промышленных предприятий.

В Саратовской области после атаки беспилотников ВСУ получило повреждения одно из промышленных предприятий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Губернатор Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия в Саратовской области после атаки БПЛА», — написал руководитель региона.

Информации о пострадавших людях пока нет.

Ранее Бусаргин проинформировал саратовчан об угрозе БПЛА. Согласно его предыдущему сообщению, в местах возможной угрозы атаки беспилотников могут работать системы оповещения.

Добавим, что с 03:05 по московскому времени введены ограничения на работу аэропорта Саратова.

Также сообщалось, что в Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали четыре человека.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше