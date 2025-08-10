Ричмонд
Один человек погиб при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области

— Один из дронов упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки БПЛА есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, добавил глава области.

Роман Бусаргин ранее сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников «есть повреждения на одном из промышленных предприятий».

Взрывы прозвучали в городах Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил в эту же ночь Telegram-канал Shot.

Около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам, сообщил Telegram-канал Shot.

Российские средства противовоздушной обороны в период с 18:00 до 20:00 уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.

