Один человек погиб при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области

Украинский беспилотник упал во дворе жилого дома в Саратовской области, в результате чего один человек погиб. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
— Один из дронов упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки БПЛА есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, добавил глава области.
Роман Бусаргин ранее сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников «есть повреждения на одном из промышленных предприятий».
Взрывы прозвучали в городах Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил в эту же ночь Telegram-канал Shot.
Около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам, сообщил Telegram-канал Shot.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 18:00 до 20:00 уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.