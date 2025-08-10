Ричмонд
При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников.

«Один из БПЛА упал во дворе жилого дома… В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб», — написал он.

Губернатор отметил, что жителей эвакуировали, а в соседней школе организовали пункт временного размещения. Как уточнил Бусаргин, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

