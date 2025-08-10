Один из участников атаки на «Крокус» обучался терактам в Афганистане

Террорист ездил в Афганистан по поддельному паспорту, указано в материалах дела.
Один из террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», проходил обучение по совершениям терактов в Афганистане. Данная информация указана в материалах дела.
«Саидакрами Рачабализода (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан», — указано в материале. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что террорист выезжал туда с территории Турции по поддельным документам через Пакистан.
Ранее Саидакрами Рачабализода был выдворен из России в 2018 году с запретом на въезд до августа 2023 года, после чего находился в Таджикистане и проявлял интерес к радикальным исламистским идеям через интернет. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, его исполнители были задержаны при попытке скрыться.