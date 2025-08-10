Ричмонд
Губернатор Саратовской области сообщил о погибшем после атаки дрона на жилой дом

Этой ночью при атаке по России один из беспилотников упал во дворе жилого дома в Саратовской области. Предварительно, один человек погиб, также есть пострадавшие. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин.

Дрон повредил жилое здание, предварительно, есть погибший, отметил глава Саратовской области.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ массово атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция.

Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб", — написал губернатор в своем telegram-канале. В настоящее время жители поврежденного здания эвакуированы, они временно размещены на территории ближайшей школы, уточнил Бусаргин.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Также дежурят бригады скорой помощи, оказывая нуждающимся необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось о повреждении на одном из предприятий в регионе. Соответствующую информацию также озвучивал губернатор области. Об этом сообщалось после трех ночи (мск). ВСУ периодически атакуют российские территории при помощи своих дронов.

