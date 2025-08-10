Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка

В Крыму суд вынес решение о штрафе местному жителю за запуск фейерверка, сообщается в судебных документах, полученных РИА Новости.
Согласно материалам, мужчина, работающий водителем, около 22:00 на дороге между домами запустил пиротехническое изделие, нарушив действующий запрет на использование пиротехники на всей территории полуострова.
В судебных материалах отмечается, что после начала специальной военной операции в регионе введены ограничения на применение пиротехники в целях обеспечения безопасности. Исключение составляют лишь хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Все остальные виды пиротехники запрещены для граждан.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. В результате его оштрафовали на 1000 рублей — минимальную сумму по статье, которая предусматривает штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.
Ранее в Дюссельдорфе на западе Германии в ходе традиционной ярмарки произошел взрыв пиротехнического изделия, в результате которого пострадали 19 человек, включая одного несовершеннолетнего.