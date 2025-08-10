Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бусаргин: в Саратовской области из-за атаки БПЛА погиб человек

В Саратовской области один беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома.

В Саратовской области один беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома. Жителей экстренно эвакуировали в пункт временного размещения. Однако в результате происшествия один человек погиб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал руководитель области в своем телеграм-канале.

Сейчас врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия после атаки БПЛА на Саратовскую область.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше