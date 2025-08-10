Бусаргин: в Саратовской области из-за атаки БПЛА погиб человек

В Саратовской области один беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома. Жителей экстренно эвакуировали в пункт временного размещения. Однако в результате происшествия один человек погиб, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал руководитель области в своем телеграм-канале.
Сейчас врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия после атаки БПЛА на Саратовскую область.
