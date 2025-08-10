ЕС требует от Трампа гарантий для Украины и членства в НАТО

«Европейцы, как и всегда, поддержали позицию Украины, настаивая на том, что переговорам о любых территориальных изменениях должно предшествовать прекращение огня и что любая сделка должна сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе со стороны США… И они, как всегда, настаивали на том, что НАТО не будет препятствовать вступлению Украины в альянс, даже если сейчас это нецелесообразно», — сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.