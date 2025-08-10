Ричмонд
В Саратове при падении БПЛА погиб человек

Один человек погиб в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ во дворе жилого дома в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Источник: Life.ru

По его словам, инцидент произошёл в жилом районе, где один из украинских БПЛА упал во двор. В связи с происшествием жителей дома эвакуировали — для них организован пункт временного размещения в соседней школе.

Губернатор также отметил, что в результате атаки имеются пострадавшие. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Подробности о состоянии раненых пока неизвестны.

Последствия в Саратове после падения дрона. Видео © SHOT.

В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Саратовскую область дронами. В самом Саратове и Энгельсе прогремело несколько взрывов. Также в результате падения БПЛА повреждения получило промышленное предприятие.

