Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров

Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту до 10 тысяч метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Высота самого вулкана составляет 4750 метров, заявили ГУ МЧС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамый высокий действующий вулкан в Евразии выбросил пепел на 11 км.

«Утром 10 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10000 метров», — указано в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что высота самого вулкана составляет 4750 метров. Шлейф пепла распространяется в сторону Берингова моря, а на пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, где не исключается незначительное количество пепла.

Извержение Ключевского вулкана продолжается с 31 июля, когда после мощного землетрясения началась активная фаза вулканической деятельности. Ранее, 7 августа, высота пеплового выброса достигала 11,5 километра, а шлейф растянулся на расстояние в 124 километра. Об этом сообщает Общественная служба новостей.