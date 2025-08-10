Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров

Высота самого вулкана составляет 4750 метров, заявили ГУ МЧС.
Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту до 10 тысяч метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамый высокий действующий вулкан в Евразии выбросил пепел на 11 км.
«Утром 10 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10000 метров», — указано в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что высота самого вулкана составляет 4750 метров. Шлейф пепла распространяется в сторону Берингова моря, а на пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, где не исключается незначительное количество пепла.
Извержение Ключевского вулкана продолжается с 31 июля, когда после мощного землетрясения началась активная фаза вулканической деятельности. Ранее, 7 августа, высота пеплового выброса достигала 11,5 километра, а шлейф растянулся на расстояние в 124 километра. Об этом сообщает Общественная служба новостей.