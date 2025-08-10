Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров

«Утром 10 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10000 метров», — указано в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что высота самого вулкана составляет 4750 метров. Шлейф пепла распространяется в сторону Берингова моря, а на пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, где не исключается незначительное количество пепла.