История одного убийства: челябинец рассказал, за что он утопил любимую жену

«Меня охватила ярость. Я так старался ради нее, жил ею. Почему она подала на развод, ведь сама первая начала с кем-то переписываться? Все вихрем пронеслось в голове. Испугался остаться без дочери, началась паника, я готов был в ногах у нее валяться. Но видел, что бесполезно. Тогда решил силой удержать, затащил в ванную, начал топить. Останавливался и спрашивал: “Ты передумала?” Она молчала, и я даже не понял, что Мила умерла. Когда пришло осознание, что натворил, то руки затряслись, охватил животный ужас. Я метался по квартире, выл. Пытался убежать, но понял, что некуда. И сдался полиции», — говорит Алексей.