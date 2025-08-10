История одного убийства: челябинец рассказал, за что он утопил любимую жену

«На момент знакомства с будущей супругой я жил один и был завидным женихом. Но создавать семью не стремился, хотя многие девушки прямо ждали от меня предложения. Мила отличалась от всех — она не навязывалась, не намекала. У нее очень правильное воспитание: домой — ровно в 8 вечера, ничего лишнего не позволяла, носила длинную косу. Словом, запала мне в сердце этим, и я сам захотел позвать ее замуж. Она сказала “да”. Мы поженились, родилась дочь», — вспоминает Алексей.
После пяти лет брака отношения в семье начали портиться. Началось все с переписки, которую муж обнаружил в телефоне жены.
«Разбудил ночью, потребовал ответить, кто ей пишет. Она призналась, что познакомилась в маршрутке с парнем. Я ее тогда ударил. И это была первая моя ошибка. Вместо того чтобы поговорить, спросить, зачем ей случайные знакомства, я впал в бешенство. Мила того удара по лицу не простила. Замкнулась в себе, перестала разговаривать. А потом уехала с ребенком к родителям», - говорит челябинец.
Алексей пытался вернуть жену. Он приглашал ее на свидания, дарил цветы. Мила приходила на встречи, но домой возвращаться не собиралась.
«Я тогда подумал: может, дом у нас неуютный? Ремонт сделал капитальный, навел порядок везде. Даже все ее вещи достал, бережно постирал, выгладил, развесил в шкафу. И позвал посмотреть, как красиво у нас в квартире. Она пришла, равнодушно обошла комнаты и собралась уходить. Тут и случился разговор, который никогда не смогу забыть», - рассказал мужчина.
Жена сказала, что благодарит его за годы, проведенные вместе, но она уже приняла решение подать на развод. Попросила не звонить и не приходить, расстаться мирно, без ссор и упреков.
«Меня охватила ярость. Я так старался ради нее, жил ею. Почему она подала на развод, ведь сама первая начала с кем-то переписываться? Все вихрем пронеслось в голове. Испугался остаться без дочери, началась паника, я готов был в ногах у нее валяться. Но видел, что бесполезно. Тогда решил силой удержать, затащил в ванную, начал топить. Останавливался и спрашивал: “Ты передумала?” Она молчала, и я даже не понял, что Мила умерла. Когда пришло осознание, что натворил, то руки затряслись, охватил животный ужас. Я метался по квартире, выл. Пытался убежать, но понял, что некуда. И сдался полиции», — говорит Алексей.
Он уже отсидел весь положенный срок. Прав на ребенка его лишили, дочь воспитывает бабушка. И каждый день Алексей мечтает отмотать время назад, чтобы не совершать того жуткого преступления. Но понимает, что ничего изменить уже нельзя.