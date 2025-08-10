Ричмонд
В Саратовской области во время атаки БПЛА погиб один человек

Также есть пострадавшие, получившие травмы различной степени тяжести.

Источник: Аргументы и факты

В Саратовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата во дворе жилого дома погиб один человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. Также есть пострадавшие, получившие травмы в результате инцидента.

По его словам, после случившегося жители были эвакуированы, а для временного размещения пострадавших организовали пункт в соседней школе. В настоящее время медицинские службы оказывают помощь пострадавшим и проводят необходимые мероприятия по оказанию первой помощи.

На данный момент причины происшествия уточняются, а правоохранительные органы проводят расследование. Власти региона продолжают следить за ситуацией и предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли и атаковали беспилотными летательными аппаратами 11 населённых пунктов в шести приграничных районах региона.

