86 жителей Иркутской области заразились энцефалитом после укусов клещей. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, еще у 113 человек обнаружили заболевание боррелиозом. Всего за прошедшую неделю за медицинской помощью обратили 230 жителей Приангарья.
— Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 16 тысяч 116 обращений, это на тысячу больше, чем годом ранее за тот же период, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе исследования специалистами было изучено 11 474 клеща. Из этого числа у 4365 особей был выявлен боррелиоз, у 259 — энцефалит, а у 891 — другие инфекции.
Сейчас у клещей снизилась активность, на это влияет и переменчивая погода. Однако случаи укусов остаются стабильными. Поэтому при выезде за город и в лес, нужно соблюдать меры профилактики. А если клещ вас все-таки укусил, нужно незамедлительно обратиться в больницу.