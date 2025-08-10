Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

86 жителей Иркутской области заразились энцефалитом после укусов клещей

Всего за неделю от укусов клещей пострадали 230 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

86 жителей Иркутской области заразились энцефалитом после укусов клещей. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, еще у 113 человек обнаружили заболевание боррелиозом. Всего за прошедшую неделю за медицинской помощью обратили 230 жителей Приангарья.

— Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 16 тысяч 116 обращений, это на тысячу больше, чем годом ранее за тот же период, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе исследования специалистами было изучено 11 474 клеща. Из этого числа у 4365 особей был выявлен боррелиоз, у 259 — энцефалит, а у 891 — другие инфекции.

Сейчас у клещей снизилась активность, на это влияет и переменчивая погода. Однако случаи укусов остаются стабильными. Поэтому при выезде за город и в лес, нужно соблюдать меры профилактики. А если клещ вас все-таки укусил, нужно незамедлительно обратиться в больницу.