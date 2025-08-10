Ричмонд
Глава СК потребовал разобраться с дракой подростков в Новосибирске

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения всех процессуальных действий.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в Новосибирске группа несовершеннолетних устроила массовую драку. Видео инцидента появилось в соцсетях, вызвав широкий резонанс.

СК РФ начал проверку по статье о хулиганстве, о чем сообщили в telegram-канале ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Евгению Долгалеву доложить о результатах и всех обстоятельствах происшествия.

Проверка установит, кто участвовал в драке, при каких обстоятельствах она произошла и есть ли признаки преступления.