Глава СК потребовал разобраться с дракой подростков в Новосибирске

Напомним, что в Новосибирске группа несовершеннолетних устроила массовую драку. Видео инцидента появилось в соцсетях, вызвав широкий резонанс.
СК РФ начал проверку по статье о хулиганстве, о чем сообщили в telegram-канале ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Евгению Долгалеву доложить о результатах и всех обстоятельствах происшествия.
Проверка установит, кто участвовал в драке, при каких обстоятельствах она произошла и есть ли признаки преступления.