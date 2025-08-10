Беспилотники ВСУ атакуют Саратовскую область: что известно к этому часу

Дрон атаковал жилой дом в Саратовской области, предварительно, сообщается о погибшем.
Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В результате, по словам главы региона Романа Бусаргина, было повреждено одно из промышленных предприятий. Кроме того, предварительно, погиб один человек после падения дрона во дворе жилого дома. Еще несколько человек были ранены. Что известно о ночной атаке БПЛА на регион — в материале URA.RU.
Первые сообщения от губернатора по атаке беспилотников в Саратовской области поступили в районе трех ночи (мск). Изначально он, ссылаясь на данные от Минобороны РФ, писал, что есть вероятность угрозы атаки беспилотников. Уже на тот момент все экстренные службы были приведены в полную готовность. Также Бусаргин предупредил горожан о работе систем оповещения.
Примерно в это же время жителям близлежащих территорий начали рассылаться сообщения о беспилотной опасности от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Людей предупредили, что после того, как прозвучат звуки сирен, необходимо немедленно отойти от окон.
Атака на промышленное предприятие.
Спустя час после последнего своего сообщения Бусаргин вновь вышел на связь и рассказал об атаке беспилотников на одно из промышленных предприятий. По итогу было зафиксировано повреждение. На место выехали экстренные службы, уточнил губернатор.
Под удар попал жилой дом, предварительно, погиб человек.
Спустя полчаса Бусаргин написал, что в результате еще одной атаки вражеского дрона, предварительно, погиб человек. Также сообщается о пострадавших. Обломки БПЛА упали во дворе жилого дома. В настоящее время все жильцы поврежденного дома эвакуированы. Их временно разместили на территории школы, пояснил Бусаргин. При этом губернатор не уточнил, где именно произошел удар БПЛА.
В Саратове не летают самолеты.
В аэропорту «Гагарин» в Саратове были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации в своем telegram-канале. Сообщение было опубликовано ближе к трем ночи (мск). Спустя два часа они были сняты. Аэропорт «Гагарин» обслуживает внутренние и международные рейсы, является крупнейшим воздушным узлом Саратовской области.