Участник атаки на «Крокус» ездил в Афганистан для обучения терактам

Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ранее ездил в Афганистан, где проходил обучение навыкам проведения терактов и диверсий. При этом он использовал поддельный паспорт для пересечения границ, пишет ТАСС.
По данным следствия, Саидакрами Рачабализода*, руководствуясь указаниями террористической организации, в неустановленное время проходил подготовку к террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан.
Он выезжал из Турецкой Республики через территорию Пакистана с использованием поддельных документов, а его поездки были связаны с деятельностью группировки «Вилаят Хорасан»**, которая входит в структуру «Исламского государства»***.
Отмечается, что участники этой ячейки, созданной для подготовки нападения на «Крокус», изначально не знали друг друга и познакомились только во время подготовки к теракту. Так, Рачабализода и Шамсидин Фаридуни* встретились в Стамбуле и затем вместе прибыли в Россию. Остальные соучастники проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.
Ранее стало известно, что следователи установили псевдонимы, которыми пользовались фигуранты дела о теракте в «Крокусе».
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство».
*** Запрещенная в РФ террористическая организация.