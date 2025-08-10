Участник атаки на «Крокус» ездил в Афганистан для обучения терактам

Отмечается, что участники этой ячейки, созданной для подготовки нападения на «Крокус», изначально не знали друг друга и познакомились только во время подготовки к теракту. Так, Рачабализода и Шамсидин Фаридуни* встретились в Стамбуле и затем вместе прибыли в Россию. Остальные соучастники проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.