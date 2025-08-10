Ричмонд
Участник атаки на «Крокус» ездил в Афганистан для обучения терактам

Обвиняемый выезжал в Афганистан через территорию Пакистана с использованием поддельных документов.

Источник: Аргументы и факты

Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ранее ездил в Афганистан, где проходил обучение навыкам проведения терактов и диверсий. При этом он использовал поддельный паспорт для пересечения границ, пишет ТАСС.

По данным следствия, Саидакрами Рачабализода*, руководствуясь указаниями террористической организации, в неустановленное время проходил подготовку к террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан.

Он выезжал из Турецкой Республики через территорию Пакистана с использованием поддельных документов, а его поездки были связаны с деятельностью группировки «Вилаят Хорасан»**, которая входит в структуру «Исламского государства»***.

Отмечается, что участники этой ячейки, созданной для подготовки нападения на «Крокус», изначально не знали друг друга и познакомились только во время подготовки к теракту. Так, Рачабализода и Шамсидин Фаридуни* встретились в Стамбуле и затем вместе прибыли в Россию. Остальные соучастники проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.

Ранее стало известно, что следователи установили псевдонимы, которыми пользовались фигуранты дела о теракте в «Крокусе».

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** Входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство».

*** Запрещенная в РФ террористическая организация.