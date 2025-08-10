Американский автогонщик Зилич упал с машины, празднуя победу

Американский профессиональный автогонщик Коннор Зилич получил травму головы после того, как упал с машины во время празднования своей очередной победы. Инцидент произошел на гонках серии Иксфинити, проходивших на трассе Уоткинс-Глен.
19-летний спортсмен одержал шестую победу в текущем сезоне, но во время торжественного момента попытался залезть на крышу автомобиля через открытое окно, в то время как его обливали шампанским.
В момент попытки Зилич потерял равновесие и рухнул вниз, ударившись головой. Несмотря на то, что гонщик остался в сознании, его все же доставили в медцентр на носилках для обследования и оказания необходимой помощи. Врачи отметили, что состояние спортсмена требует дальнейшего наблюдения.
Кроме этого, на финальной гонке турнира произошел крупный инцидент: один из участников, Остин Хилл, столкнулся с автомобилем соперника, что вызвало цепную реакцию столкновений. В результате более десяти машин оказались в завале. Виновник аварии признал свою вину и извинился перед всеми пострадавшими за случившееся.
Ранее на соляном озере Бонневилль в США во время проведения фестиваля скорости трагически погиб 60-летний гонщик Крис Рашке, участник команды Speed Demon Racing.