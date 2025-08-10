Американский автогонщик Зилич упал с машины, празднуя победу

В момент попытки Зилич потерял равновесие и рухнул вниз, ударившись головой. Несмотря на то, что гонщик остался в сознании, его все же доставили в медцентр на носилках для обследования и оказания необходимой помощи. Врачи отметили, что состояние спортсмена требует дальнейшего наблюдения.