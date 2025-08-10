В центре Хабаровска сгорели три машины. Видео

Возбуждено уголовное дело, сообщила полиция.
В центре Хабаровска, на улице Лермонтова, в результате поджога сгорели три автомобиля. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила полиция Хабаровска.
«В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобилей», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Сообщается, что были изъяты записи камер видеонаблюдения и проводится установка лиц, причастных к поджогу.
Ранее, 4 августа, пожар охватил гаражный комплекс в Екатеринбурге. Тогда сгорели 24 автомобиля и еще 130 были повреждены. Об этом сообщает Общественная служба новостей.