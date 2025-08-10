Четырем командирам батальона «Азов»* запретили въезд в Россию

В мае 2022 года Прокопенко и ряд других главарей «Азова»* взяли в плен во время штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. В сентябре того же года в результате обмена его передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта, однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвратились Прокопенко и другие командиры «Азова».