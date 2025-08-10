Четырем командирам батальона «Азов»* запретили въезд в Россию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Четырем гражданам Украины — командирам батальона «Азов»* запрещен въезд в Россию, свидетельствую данные правоохранительных органов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается, речь идет об Андрее Билецком, Денисе Прокопенко, Константине Немичеве и Сергее Величко.
Андрей Билецкий — основатель запрещенной в РФ террористической организации «Азов»* и командир 3-й штурмовой бригады ВСУ. В 2022 году Билецкий заявлял о возможном ударе ОТРК «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое планировалось в Мариуполе. Тогда же основателем «Азова»* за его высказывания заинтересовался Следственный комитет России. В 2023 году Росфинмониторинг внес Билецкого в перечень террористов и экстремистов.
Денис Прокопенко — командир «Азова». В конце 2024 года суд в ДНР заочно приговорил его к 24 годам колонии за «покушение на убийство», «применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и «умышленное повреждении чужого имущества». Именно он, по данным следствия, приказал украинским военным прицельно обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем.
В мае 2022 года Прокопенко и ряд других главарей «Азова»* взяли в плен во время штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. В сентябре того же года в результате обмена его передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта, однако в начале июля 2023 года Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвратились Прокопенко и другие командиры «Азова».
Как указано в Telegram-канале Константина Немичева, он является основателем украинского нацподразделения «Кракен»*. Сергей Величко — командир этого подразделения. В апреле 2022 года СК РФ заявил о причастности их к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных в Харьковской области. В мае того же года МВД России объявило их в розыск, а позже за них было объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей.
«Азов»* был признан террористической организацией, а его деятельность была запрещена в августе 2022 года. Согласно заключению экспертов, идеология «Азова»* включает «экстремальный биологический расизм» (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители «Азова»* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.