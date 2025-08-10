Ричмонд
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах четырех городов

В аэропортах четырех городов России отменили временные ограничения на полеты.

В аэропортах четырех городов России отменили временные ограничения на полеты. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Магаса, Калуги и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево) и Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Чуть раньше Росавиация проинформировала о снятии ограничений в аэропорту Саратова (Гагарин).

Ограничения вводились для безопасности полетов.

Отметим, что аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного оставались закрытыми с 23:46 субботы.

В аэропорту Калининграда массово задерживают и отменяют рейсы.

