Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах четырех городов

В аэропортах четырех городов России отменили временные ограничения на полеты. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Магаса, Калуги и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево) и Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Чуть раньше Росавиация проинформировала о снятии ограничений в аэропорту Саратова (Гагарин).
Ограничения вводились для безопасности полетов.
Отметим, что аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного оставались закрытыми с 23:46 субботы.
