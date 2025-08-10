Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

Воздушную атаку отразили в двух районах Ростовской области. Об этом утром 10 августа в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор, — проинформировал Юрий Слюсарь.

По данным властей, никто из людей не пострадал.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше