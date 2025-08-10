Силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

Воздушную атаку отразили в двух районах Ростовской области. Об этом утром 10 августа в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор, — проинформировал Юрий Слюсарь.
По данным властей, никто из людей не пострадал.
