Украинские БПЛА повредили жилые дома в Ростовской области

В результате атаки БПЛА нет пострадавших, сообщил Слюсарь.
Была отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — заявил Слюсарь в telegam-канале. Также он отметил, что пострадавших нет и лишь в нескольких домах в Миллерово выбиты окна и поврежден забор.
Ранее, в ночь на 10 августа, украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В результате атаки был поврежден жилой дом и предварительно погиб человек.
