FT: Зеленский встревожен решением Трампа провести встречу с Путиным

Владимир Зеленский обеспокоен тем, что встреча Трампа и Путина пройдет за закрытыми дверями и без участия Киева, пишет FT.
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что встреча президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина на Аляске пройдет без участия Киева. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру.
«Источники в окружении Зеленского сообщили, что он встревожен решением Трампа провести личную встречу с Путиным на Аляске на следующей неделе, не пригласив Украину принять в ней участие», — рассказали журналистам источники. Кроме того, по данным издания, перспектива обсуждения российско-украинских отношений между Трампом и Путиным за закрытыми дверями в целом вызывает у руководства Украины серьезные опасения.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛичная обида Зеленского и возможные провокации: реакция мира на скорые переговоры Путина и Трампа.
По итогу Зеленский накануне обратился к европейским лидерам с призывом противостоять любым соглашениям, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность Украины. Об этом он заявил на переговорах с представителями европейских стран и США. Они прошли в Великобритании. По итогу европейские политики выпустили обращение, в котором призвали предоставить Киеву «надежные гарантии безопасности». При этом они в целом поддержали инициативу о проведении переговоров.
До этого Трамп заявлял, что мирное соглашение по завершению украинского конфликта должно включать в себя территориальный обмен. Зеленский с этим не согласился. Россия неоднократно отмечала, что цель российской спецоперации — защита людей. Также президент РФ Владимир Путин давал понять, что первопричины конфликта на Украине в целом нужно решать фундаментально.