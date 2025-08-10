FT: Зеленский встревожен решением Трампа провести встречу с Путиным

По итогу Зеленский накануне обратился к европейским лидерам с призывом противостоять любым соглашениям, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность Украины. Об этом он заявил на переговорах с представителями европейских стран и США. Они прошли в Великобритании. По итогу европейские политики выпустили обращение, в котором призвали предоставить Киеву «надежные гарантии безопасности». При этом они в целом поддержали инициативу о проведении переговоров.