«Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за задержавшиеся сканворды

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. «Коптевский маньяк» Сергей Застынчану отсудил компенсацию за поздно доставленные к нему в колонию два выпуска сканвордов, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документах, осужденный выписал себе выпуски газеты «Крот — Русские сканворды». Первый вышел в апреле прошлого года, второй — в июне, но в колонию их отправили только в сентябре.
«Нарушением со стороны ответчика сроков отправления подписной корреспонденции ему причинены нравственные страдания в виде переживаний и тревоги из-за неполучения газеты в установленный срок», — отмечается в иске.
Суд пришел к выводу, что издательство действительно нарушило Закон о защите прав потребителей, и взыскал компенсацию, в том числе морального вреда, на общую сумму 2 846 рублей.
Уроженца Молдавии Сергея Застынчану, известного как «коптевский маньяк», осудили в 2005 году в Москве, приговорив к пожизненному заключению за убийство четырех женщин и разбойные нападения.