В Казахстане эвакуировали сломавшего ногу россиянина с горы на юге страны

По данным казахстанского МЧС, спасатели смогли добраться до пострадавшего, который оказался гражданином России 1984 года рождения. Медики предварительно диагностировали у него перелом и сильное отекание ноги. Для проведения эвакуации был задействован вертолет ЕС-026, который доставил пострадавшего с горы.