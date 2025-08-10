В Казахстане эвакуировали сломавшего ногу россиянина с горы на юге страны

Спасатели МЧС Казахстана успешно эвакуировали российского туриста, получившего травму ноги во время похода в Алма-Атинской области. Инцидент произошел на перевале Гляциологов, расположенном на высоте 3940 метров, где участник группы из четырех человек получил перелом голеностопа и сильный отек ноги.
Связь с группой была утеряна — телефоны туристов оказались разряжены, и информацию о происшествии передали встреченные на маршруте путешественники.
По данным казахстанского МЧС, спасатели смогли добраться до пострадавшего, который оказался гражданином России 1984 года рождения. Медики предварительно диагностировали у него перелом и сильное отекание ноги. Для проведения эвакуации был задействован вертолет ЕС-026, который доставил пострадавшего с горы.
После спасательной операции россиянина доставили в аэропорт неподалеку от Алматы, где его передали бригаде Центра медицины катастроф. Затем пострадавшего направили в больницу города для дальнейшего лечения и обследования.
