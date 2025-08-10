Слюсарь: ПВО отразили атаку беспилотников в двух районах Ростовской области

Российские военные отразили атаку со стороны Вооружённых сил Украины, уничтожив беспилотные летательные аппараты в двух районах Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что беспилотники ВСУ ликвидированы в Миллеровском и Чертковском районах. Врио губернатора подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, повреждён забор. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.
Напомним, в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области на фоне атаки БПЛА зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий. Губернатор Роман Бусаргин также заявил, что в Саратовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погиб один человек.