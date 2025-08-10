Ричмонд
Украинские дроны атаковали Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, вражеские дроны атаковали Миллеровский и Чертковский районы.

«В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор», — написал врио главы области.

Слюсарь уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в результате налета беспилотников на Саратовскую область погиб человек.

