Украинские дроны атаковали Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, вражеские дроны атаковали Миллеровский и Чертковский районы.
«В Миллерово в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор», — написал врио главы области.
Слюсарь уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в результате налета беспилотников на Саратовскую область погиб человек.
