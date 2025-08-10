Reuters: Трамп готов провести трехсторонний саммит вместе с Путиным и Зеленским

Ранее источники из Украины рассказывали зарубежным журналистам, что Зеленский обеспокоен тем, что встреча Трампа и Путина пройдет за закрытыми дверями и без участия Киева в целом. Все это также произошло на фоне слов Трампа о том, что США не исключают территориальные уступки со стороны Киева. Это вызвало у украинского лидера недовольство.