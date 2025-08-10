В городе Миллерово из-за БПЛА выбило стекла в частных домах, был поврежден забор

В городе Миллерово после атаки БПЛА выбило стекла в нескольких частных домах, был поврежден забор. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Никто из людей не пострадал, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, силы ПВО отразили воздушную атаку в Миллеровском и Чертковском районах Дона.
Напомним, накануне из-за БПЛА ущерб получили квартиры в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону.
