В городе Миллерово из-за БПЛА выбило стекла в частных домах, был поврежден забор

Стал известен ущерб после атаки БПЛА в городе Миллерово.

Источник: Комсомольская правда

В городе Миллерово после атаки БПЛА выбило стекла в нескольких частных домах, был поврежден забор. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Никто из людей не пострадал, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, силы ПВО отразили воздушную атаку в Миллеровском и Чертковском районах Дона.

Напомним, накануне из-за БПЛА ущерб получили квартиры в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону.

