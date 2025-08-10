Один из совершивших теракт в «Крокусе» обучался в известной экстремистской группировке

Один из экстремистов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», обучался методикам подрывной работы в ячейке радикалов на территории Афганистана. Подробности приводит ТАСС.
Как указали в информагентстве, террорист смог добраться до Среднего Востока благодаря поддельному удостоверению личности.
По данным ТАСС, обвиняемый присоединился к одной из ячеек экстремистской группировки «Вилаят Хорасан»* (относится к афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*) и в течение определенного времени проходил инструктаж у радикалов.
Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшая 22 марта 2024 года, стала одним из самых страшных событий в истории современной России. На данный момент известно, что из девяти террористов в содеянном раскаялись лишь четверо.
