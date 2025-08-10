Гусев: Около десяти БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

Дроны сбили в семи районах области. Сейчас в самом Воронеже, а также в Лискинском и Острогожском районах отменили угрозу удара БПЛА. Однако на всей территории области сохраняется режим опасности атаки.
«Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома», — написал Гусев.
Перед этим российские средства ПВО отразили атаку украинских дронов в Ростовской области. Беспилотники сбивали в Миллеровском и Чертковском районах.
