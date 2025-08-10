Ричмонд
Гусев: Около десяти БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

Около десяти украинских беспилотников уничтожили российские средства противовоздушной обороны над территорией Воронежской области ночью 10 августа. Об этом сообщи губернатор Александр Гусев.

Источник: Life.ru

Дроны сбили в семи районах области. Сейчас в самом Воронеже, а также в Лискинском и Острогожском районах отменили угрозу удара БПЛА. Однако на всей территории области сохраняется режим опасности атаки.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома», — написал Гусев.

Перед этим российские средства ПВО отразили атаку украинских дронов в Ростовской области. Беспилотники сбивали в Миллеровском и Чертковском районах.

