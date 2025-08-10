Четырем командирам батальона «Азов» запретили въезд в Россию

Правоохранительные органы сообщили РИА Новости, что в Россию запрещен въезд для четырех граждан Украины, являющихся командирами батальона «Азов»*.
Среди них — Андрей Билецкий, Денис Прокопенко, Константин Немичев и Сергей Величко. Эти меры связаны с их причастностью к деятельности, признанной в РФ экстремистской и террористической.
Андрей Билецкий — основатель запрещенной в России террористической организации «Азов» и командир 3-й штурмовой бригады ВСУ. В 2022 году он высказывался о возможном использовании ракетных комплексов «Точка-У» против участников шествия «Бессмертный полк» в Мариуполе.
В связи с его заявлениями Следственный комитет России начал расследование, а в 2023 году Росфинмониторинг включил Билецкого в список террористов и экстремистов.
Денис Прокопенко — командир «Азова», был заочно приговорен судом ДНР к 24 годам колонии по обвинениям в покушении на убийство, использовании запрещенных средств и методов ведения войны, а также умышленном повреждении чужого имущества. Следствие установило, что именно он отдал приказ украинским военным обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем.
Ранее снайпер националистического формирования «Азов» Артем Мороз был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство двух гражданских лиц в Мариуполе.
* Запрещенная в России террористическая организация.