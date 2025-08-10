Четырем командирам батальона «Азов» запретили въезд в Россию

Денис Прокопенко — командир «Азова», был заочно приговорен судом ДНР к 24 годам колонии по обвинениям в покушении на убийство, использовании запрещенных средств и методов ведения войны, а также умышленном повреждении чужого имущества. Следствие установило, что именно он отдал приказ украинским военным обстрелять жилые дома в поселке Старый Крым под Мариуполем.