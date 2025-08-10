Ночное ДТП с двумя несовершеннолетними произошло в Омской области

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отделения полиции «Большеуковское» около 02:30. По предварительным данным, 17-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по автодороге «Большие Уки — Знаменское». При развороте с правой обочины он не уступил дорогу мотоциклу «Эндуро», за рулём которого находился также 17-летний подросток.
В результате столкновения водитель мотоцикла «Эндуро» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Полицейские установили, что оба участника аварии не имели права управления транспортными средствами. Сейчас проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства происшествия.
В полиции напоминают родителям о необходимости контролировать, чем занимаются подростки, и следить за тем, чтобы у них не было доступа к мопедам, мотоциклам и другим транспортным средствам без соответствующего разрешения.