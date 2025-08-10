Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночное ДТП с двумя несовершеннолетними произошло в Омской области

В Большеуковском районе Омской области ночью произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отделения полиции «Большеуковское» около 02:30. По предварительным данным, 17-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по автодороге «Большие Уки — Знаменское». При развороте с правой обочины он не уступил дорогу мотоциклу «Эндуро», за рулём которого находился также 17-летний подросток.

В результате столкновения водитель мотоцикла «Эндуро» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские установили, что оба участника аварии не имели права управления транспортными средствами. Сейчас проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства происшествия.

В полиции напоминают родителям о необходимости контролировать, чем занимаются подростки, и следить за тем, чтобы у них не было доступа к мопедам, мотоциклам и другим транспортным средствам без соответствующего разрешения.