Красноярск снова затопило из-за затяжного дождя

В Красноярске непрекращающийся со вчерашнего вечера дождь сильно подтопил дороги и улицы. Во многих местах образовались огромные лужи, затруднено движение транспорта и пешеходов.
Сейчас с последствиями непогоды борются городские службы.
В мэрии сообщили, что с ночи на сложных участках работает откачивающая техника, всего 12 единиц. Также задействованы специальные насосы «Борей» — учитывая высокую производительность, их ставят там, где можно близко перекачивать воду из понижений дорог в проходящую недалеко ливнёвку. В частности, такие установили на Семафорной и Трактовой, чтобы быстрее справиться с объемом воды.
В САТП уточнили, что откачивающая техника также работает по заявкам службы 005. Параллельно бригады объезжают город и проверяют ливнёвки на засоры. «Улицу 78 Добровольческой бригады взяли под постоянный контроль — специалисты следят за уровнем воды, при его подъёме снимают решетку ливнёвки, чтобы ускорить отток. Также откачиваем воду из подземных пешеходных переходов — уже устранили подтопления в переходах на Волочаевской и Крайней возле ТЦ “Окей”».
В администрации предупреждают, что, несмотря на усилия дорожников, в городе возможно затруднение движения, так как из-за продолжающегося дождя только что откачанные участки снова заливает водой:
«По данным Гисметео, сегодня за сутки прогнозируется выпадение почти 30 мм осадков — это очень много. Если эти осадки перевести на бытовой язык, то это — если бы вы три десятилитровых ведра вылили на площадь один квадратный метр, например, в широкий таз. Понедельник и вторник также ожидаются дождливыми. А первый день без осадков прогнозируется в среду».
Напомним, чиновники неоднократно заверяли, что проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливнёвки и обычно затапливались, с каждым годом становится все меньше. В последние годы на сложных участках устанавливают или дождеприёмные колодцы с откачкой, или соединяют с ливнёвой канализацией, которая идет рядом и если это позволяет рельеф. А все новые дороги в городе теперь строятся только с ливнёвкой. Однако Красноярск топит почти после каждого сильного дождя.