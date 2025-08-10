Красноярск снова затопило из-за затяжного дождя

Напомним, чиновники неоднократно заверяли, что проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливнёвки и обычно затапливались, с каждым годом становится все меньше. В последние годы на сложных участках устанавливают или дождеприёмные колодцы с откачкой, или соединяют с ливнёвой канализацией, которая идет рядом и если это позволяет рельеф. А все новые дороги в городе теперь строятся только с ливнёвкой. Однако Красноярск топит почти после каждого сильного дождя.