Туристка из Беларуси погибла на крутом склоне тропы в Иркутской области

Спасатели эвакуировали тело женщины и еще несколько иностранных граждан в составе группы (ВИДЕО).

Источник: Reuters

Вблизи реки Китой в Иркутской области произошел трагический случай с туристкой 1958 года рождения из Беларуси. Установлено, что женщина сорвалась с тропы на крутом склоне и упала с высоты около пяти метров. Всего в составе тургруппы было пять человек из Беларуси, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информация о помощи в эвакуации туристов поступила спасателям утром 7 августа. Тогда стало известно, что туристы, сплавляющиеся по Китою, встретили группу пеших туристов из Беларуси. Одна из участниц погибла, требовалась эвакуация.

Спасатели обнаружили пострадавших. Вертолетом Ми-8 МЧС России группу и тело погибшей туристки доставили в Иркутск и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что на Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина и погиб. Информация поступила 8 июля: со скалы Скрипер в районе н. п. Большие Коты упал человек. При помощи альпинистского снаряжения спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда спустились к погибшему.