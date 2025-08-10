Туристка из Беларуси погибла на крутом склоне тропы в Иркутской области

Вблизи реки Китой в Иркутской области произошел трагический случай с туристкой 1958 года рождения из Беларуси. Установлено, что женщина сорвалась с тропы на крутом склоне и упала с высоты около пяти метров. Всего в составе тургруппы было пять человек из Беларуси, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.