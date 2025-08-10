Туристка из Беларуси погибла на крутом склоне тропы в Иркутской области

Вблизи реки Китой в Иркутской области произошел трагический случай с туристкой 1958 года рождения из Беларуси. Установлено, что женщина сорвалась с тропы на крутом склоне и упала с высоты около пяти метров. Всего в составе тургруппы было пять человек из Беларуси, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Информация о помощи в эвакуации туристов поступила спасателям утром 7 августа. Тогда стало известно, что туристы, сплавляющиеся по Китою, встретили группу пеших туристов из Беларуси. Одна из участниц погибла, требовалась эвакуация.
Спасатели обнаружили пострадавших. Вертолетом Ми-8 МЧС России группу и тело погибшей туристки доставили в Иркутск и передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что на Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина и погиб. Информация поступила 8 июля: со скалы Скрипер в районе н. п. Большие Коты упал человек. При помощи альпинистского снаряжения спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда спустились к погибшему.