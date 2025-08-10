Десять пожаров, один смертельный: красноярское ГУ МЧС рассказало о новых ЧП

За прошедшие сутки В Красноярском крае ликвидировали 10 возгораний. При одном из них, в деревне Минино, погибла женщина — спасатели обнаружили ее в комнате на кровати. Трагедия произошла из-за короткого замыкания. Огонь повредил кровлю и жилой дом на площади 150 м². 20 спасателей при помощи 5 единиц техники локализовали стихию за 30 минут. На полное тушение ушло еще порядка часа. Об этом в МЧС рассказали утром 10 августа.