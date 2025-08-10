Десять пожаров, один смертельный: красноярское ГУ МЧС рассказало о новых ЧП

За прошедшие сутки В Красноярском крае ликвидировали 10 возгораний. При одном из них, в деревне Минино, погибла женщина — спасатели обнаружили ее в комнате на кровати. Трагедия произошла из-за короткого замыкания. Огонь повредил кровлю и жилой дом на площади 150 м². 20 спасателей при помощи 5 единиц техники локализовали стихию за 30 минут. На полное тушение ушло еще порядка часа. Об этом в МЧС рассказали утром 10 августа.
В поселке Подтесово ликвидировали возгорание мусора на площади 200 квадратных метров. Четыре человека и одна единица техники справились с огнем, который возник из-за неосторожного обращения.
Кроме того, подразделения МЧС шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
«Зафиксировано и происшествие на воде. В устье реки Кода под Кодинском из лодки выпал мужчина. На плавсредстве остались двое детей. Их доставили на берег, они в безопасности. Ведутся поиски тела утонувшего», — добавили спасатели.
