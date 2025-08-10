Ричмонд
В Волгоградской области в тройном ДТП с грузовиком погиб подросток

Трагедия произошла накануне днем в Суровикинском районе.

В субботу, 9 августа, около 13.40 автомобиль «Чери Тиго» ехал по трассе А-260 Волгоград — К. Шахтинский — Луганск со стороны Волгограда в направлении Ростова-на-Дону.

На 134 км водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Веста». После этого автомобиль «Тиго» совершил лобовое столкновение с грузовиком ДАФ с полуприцепом.

В тройной аварии погиб 15-летний пассажир «Чери». Он скончался до приезда скорой помощи. Самого водителя доставили в медицинское учреждение.

На место случившегося выезжали экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.